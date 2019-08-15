  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:52 ص
بحث متقدم
الإمارات

واشنطن رتبت محادثات سرية بين إسرائيل والإمارات

أرشيفية

«الذئبة الحمراء» تنهش أجساد الغلابة (حكايات ومآسٍ)

أرشيفية

بعد مضى 8 أشهر على إطلاقها.. ماذا حققت «خليها تصدي»؟

فيفا

"فاسد جديد".. "فيفا" يتخذ إجراءً قاسيًا ضد أحد أعضائه

أرشيفية

بشائر حكومية.. متى يشعر بها المصريون؟

تريكة ونجله أحمد

نجل "أبوتريكة" ينشر صورة غريبة له مع"صلاح" تثير الجدل

كاظم الساهر

شاهد.. فتاة تقتحم المسرح وتُقبل كاظم الساهر بالقوة

أرشيفية

بعد انتهاء العيد.. الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه

الملك سلمان

الملك سلمان يتصدر "تويتر" بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟

الشرطة الكويتية

أول تحرك كويتي ضد سيدة أساءت للذات الآلهية بفيديو المايوه

الأمم المتحدة: مقتل 90 مدنيا في مرزق الليبية منذ بداية أغسطس

عرب وعالم

ليبيا
ليبيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

#

مقتل 19 طفلا سودانيا منذ فض اعتصام الخرطوم

#

مقتل 19 طفلا سودانيا منذ فض اعتصام الخرطوم

#

الأمم المتحدة: 60 ألف نازح منذ بداية القتال في طرابلس

أعلنت الأمم المتحدة، أن "90 مدنيا على الأقل قتلوا، وجرح أكثر من 200 آخرين، نتيجة للاشتباكات العنيفة التي تصاعدت في وقت مبكر من هذا الشهر، في مدينة مَرْزَقْ، أقصى جنوب غربي ليبيا.
جاء ذلك في بيان أصدره، الخميس، مكتب المتحدث باسم الأمين العام الأممي استيفان دوغريك، وصل الأناضول نسخة منه.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن هذه الحصيلة تشمل أيضا "الغارة الجوية التي استهدفت المنطقة في 4 أغسطس/آب الجاري"، دون تحديد الجهة التي شنت هذه الغارة.
وفي هذا التاريخ، اتهمت حكومة الوفاق الليبية، قوات حفتر بشن غارة جوية على حي القلعة، الذي يقطنه مواطنون من قبائل التبو، بمرزق، أسفر عن مقتل 45 شخصا، وإصابة نحو 40 آخرين.
وذكرت الأمم المتحدة، أن "الوضع شهد تصاعدا منذ الأحد الماضي، واستمر القتال على الرغم من الهدنة المعلنة (في عيد الأضحى الأحد والإثنين) التي استمرت معظمها في جميع أنحاء البلاد".
ونقل البيان، عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نزوح ما يقدر بنحو 6 آلاف و426 شخصًا إلى أحياء أكثر أمانًا داخل بلدية مرزق.
وأضاف "أفادت التقارير أن بعض العائلات غير قادرة على مغادرة المناطق المتضررة خوفًا من الانتقام، كما تم تهجير حوالي 270 مهاجرا من جنسيات مختلفة من غرب إفريقيا".
وبحسب البيان "أشارت النتائج الأولية إلى اضطراب واسع النطاق للأسواق والبنية التحتية في مرزق، حيث لا تزال المنطقة بأكملها تعاني من انقطاع الكهرباء، ووسائل اتصالات محدودة للغاية".
يشار أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أعلنت منتصف فبراير/ شباط الماضي، سيطرتها على مرزق، لكن قطاع كبير من سكان المدينة، خاصة من قبائل "التبو"، أعلنوا رفضهم لوجود قواته داخل المدينة.
ومنذ ذلك الحين وعلى نحو متقطع، تندلع اشتباكات بين مؤيدين لحفتر من قبيلة الأهالي، والتبو المعارضين في معظمهم له.
ويتهم بعض السكان من "التبو"، حفتر بتسليح "الأهالي" الموالين له، والإيعاز لهم بالعمل على زعزعة الاستقرار في مرزق.
ويقول هؤلاء، إن حفتر يتعمد إثارة القلاقل في المدن التي يقطنها التبو، لمنعهم من الالتحاق بقوات حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، في دفاعها عن العاصمة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع إسرائيل دخول نائبتين أمريكيتين يفجر غضبا فلسطينيا
» إلهان عمر: منع إسرائيل دخولي إهانة لقيم الديمقراطية
» تعليق ناري لـ"حماس" على اعتداءات إسرائيل بالقدس والأقصى
» ترامب ينصح الرئيس الصيني بهذا الأمر الهام
» ماذا فعل لاعبو البحرين بعد تعرض كأس البطولة للكسر؟
» باكستان تحذر من مذبحة ضد مسلمي كشمير
» تحسبًا لرحيل «معلول».. ظهير برازيلي يقترب من الأهلي
» بعد نجاحه الأخير.. إصابة فنان شاب شهير بمرض خبيث
» بدا عليه تقدم العمر.. فضل شاكر يظهر بعد غياب طويل
» الزمالك بـ«الأبيض» أمام بطل الصومال
» "المسكوت عنه" فى زواج القاصرات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية