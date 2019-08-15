المكسيك.. مصرع 3 أشخاص في حريق بأحد السجون

15 أغسطس 2019 - 11:20 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح ما لا يقل عن 7 آخرين، الخميس، في حريق اندلع بأحد سجون المكسيك.



ووفقا لوكالة الأنباء "برنسا لاتينا" (مقرها كوبا)، فإن حريقا اندلع في سجن بمدينة "إيزتابالابا" شرقي العاصمة مكسيكو.

وأفادت الوكالة أن الحريق تسبب بمصرع 3 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 7 آخرون.