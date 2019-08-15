بريطانيا.. طعن موظف مدني قرب مقر وزارة الداخلية

15 أغسطس 2019 - 11:30 م

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، إصابة موظف مدني تعرض للطعن قرب مقر وزارة الداخلية بالعاصمة لندن.



وذكرت الشرطة أن موظفا حكوميا ستينيًا، يعمل في وزارة الإسكان في وستمنستر بوسط لندن، تعرض لهجوم، خارج مبنى الوزارة الداخلية، وفق إعلام محلي.

وأشارت إلى أن إصابات الموظف ليست خطيرة، وأنها لا تزال تجهل الدافع وراء الهجوم.

من جانبه، قال روبرت غينريك، وزير الإسكان، والمجتمعات والحكومة المحلية: "أصبت بصدمة شديدة جراء هذا الهجوم الرهيب على زميل اليوم. قلوبنا، وقلوب جميع العاملين معي، معه ومع عائلته"، وفق إعلام محلي.

وأضاف: "نحن على استعداد لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم ونتمنى له جميعًا الشفاء العاجل".

وتابع: "سنقوم بمراجعة إجراءات الأمن في جميع أنحاء الوزارة. يجب أن يشعر جميع موظفينا بالأمان، حيث يقومون بعملهم الهام. أود أن أقدم خالص شكري للشرطة وخدمة الإسعاف وموظفينا لاستجابتهم السريعة اليوم".

وفي وقت لاحق، أوقفت الشرطة رجلًا يبلغ من العمر 29 عامًا، بالقرب من المكان للاشتباه به، وعثرت معه على بخاخ يحتوي على مادة سامة.

وكما يظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" يبدو أن المشتبه به قد تم اعتقاله، ولكنه خلف وراءه العديد من العناصر في مكان الحادث.

بدورها أدانت وزيرة الداخلية، بريتي باتل الهجوم، ووصفته بأنه "غير مبرر" و"مروع".

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بيان: "تحقق شرطة العاصمة في هجوم بسكين وقع خارج وزارة الداخلية بعد ظهر اليوم. الضحية يتلقى الرعاية الطبية. هذا حادث مقلق للغاية وقلوبنا معه ومع عائلته".