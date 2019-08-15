» إلهان عمر: منع إسرائيل دخولي إهانة لقيم الديمقراطية

15 أغسطس 2019 - 11:40 م

"إهانة للقيم الديمقراطية".. هكذا وصفت إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأمريكي، قرار تل أبيب منعها والنائبة رشيدة طليب، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفي وقت سابق الخميس، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع عضوتي الكونغرس الأمريكي المسلمتين رشيدة طليب، وإلهان عمر، من دخول إسرائيل بشكل نهائي.

وفي هذا الصدد، قالت إلهان عمر في بيان، إن السخرية في اتخاذ مثل هذا القرار "تتمثل في أنه إهانة للقيم الديمقراطية وتعامل مخيب مع زيارة لمسؤولين حكوميين من دولة حليفة (في إشارة للولايات المتحدة) في آن واحد".

وجاء قرار نتنياهو بمنع النائبتين إلهان ورشيدة، بعد وقت قصير من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة قال فيها إن "إسرائيل ستظهر ضعفا إذا سمحت بزيارة عضوتي الكونغرس عمر وطليب..هما تكرهان إسرائيل وكل اليهود ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما".

ويسمح القانون الإسرائيلي بمنع دخول من يؤيد المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.

وسبق أن أعلنت النائبتان المنتميتان للجناح التقدمي للحزب الديمقراطي دعمهما لحركة المقاطعة لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها.