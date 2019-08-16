ترامب: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

16 أغسطس 2019 - 12:20 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 15 أغسطس إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وإن الحرب التجارية مع بكين ستكون قصيرة نوعا ما.



وأبلغ ترامب الصحفيين "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين.. هم يريدون بشدة إبرام اتفاق".

