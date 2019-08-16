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الإعلامي مصطفى بكري

"لو استمر الإخوان على رأس السلطة لحدث هذا الأمر الخطير"

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مصطفى بكري:

"لو استمر الإخوان على رأس السلطة لحدث هذا الأمر الخطير"

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الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مؤسسة القضاء تصدت بجدارة وبكل قوة للقتلة والمجرمين والإرهابيين، ودفع النائب العام هشام بركات حياته، دفاعًا عن احترامه للقانون والعدالة وللنظام. 
وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن كافة شهداء الجيش والشرطة لم يريدوا شيء سوى وطن مستقل، يضم جميع أبناء مصر، من أجل أن ينهض هذا الوطن.
ولفت إلى أن الإخوان إذا استمروا على رأس السلطة في مصر، فكنا سنفقد هذا الوطن بكل تأكيد، متسائلًا: "كيف تضيع مصر وبها جيش وطني قوي، وشرطة باسلة قادرة عل التصدي للإرهاب؟".


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