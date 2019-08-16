  • الجمعة 16 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
ارشيف

شاهد.. اللحظات الأولى لإجلاء طائرة الركاب الروسية

البشير

تطورات خطيرة بمحاكمة البشير

أنفاق

تفاصيل مثيرة عن دخول جنرال إسرائيلي لأنفاق حزب الله

ترامب وبوتين

هدية بمليار دولار من ترامب لروسيا

دهس

عملية دهس لجنود إسرائيليين.. ووقوع إصابات

بكري

بكري: هذا ما سيحدث في شارع الهرم

السيدة

تطور سريع بالكويت بعد فيديو سيدة "الجنة لا تشرفني"

طارق

بعد ظهور الرابعة.. تطورات مثيرة في قضية "حفيد البنا"

هنادي مهني

نجلة موسيقار شهير: كنت ببيع منتجات على الشط للمصيفين

القذافي وحفتر

فيديو سري لمعمر القذافي يوجه رسالة خطيرة لحفتر

"جمعة": الرسول لم يصُم العشر ولم يصلِ الضحى قط

آخر الأخبار

علي جمعة
علي جمعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

جمعة: رؤيا الرسول في المنام نعمة لا تفتخروا بها

#

4 دولة عربية لم تدين الهجوم الجوي علي السعودية

#

الصيام ملاذاً.. يقي من السمنة والسرطان

#

سر بكاء وزير الاوقاف على المنبر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية والذي قال خلاله "هل ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة؟". 

ورد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، قائلا: "إن رواية مسلم عن السيدة عائشة، هي الراجحة عندنا، وتقول مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ"، ولكن هناك حديث حفصة أخرجه المسائي، والذي قالت فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم- صام 3 أيام من كل شهر والعشر، أي العشر من ذي الحجة، لكن الأرجح لدينا هو حديث عائشة، أنه لم يصم.

وتابع أن هذه الأيام لها فضل، والرسول –صلى الله عليه وسلم- أوصى بها، وعدم صيامه لا يعني أننا لا نصومها، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أوصى بصلاة الضحى رغم أنه لم يُصلِ الضحى قط. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فلكيا السبت المقبل بداية العام الهجرى الجديد
» خلافات مالية تنتهي بتهشيم حداد لرأس زوجته بالمطرقة
» وزير الأوقاف: الحج رحلة قصيرة إلى الآخرة
» قرية كل مواليدها بنات تعاني أزمة تهدد وجودها
» إعلامية شهيرة تكشف عن زواجها ولا تعلن عن زوجها
» خبير: الخط الثالث بالمترو أفضل من الموجود في باريس
» المراغي يطالب بإصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية
» فنانة شهيرة تتعرض للسرقة
» انفجار بركاني يكشف منجم "ماس" بالبرازيل
» يوم كارثي بلبنان.. تعرف على السبب
» طائرة «إمبراطور اليابان» للبيع مقابل 28 مليون دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية