» بشري سارة من الأرصاد عن طقس اليوم

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الجمعة 16 أغسطس تشهد انخفاض ملحوظ، بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث يتوقع خبراء الهيئة ، أن يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

شبين الكوم 26 38

طنطا 25 37

دمنهور 24 34

الإسكندرية 24 32

بلطيم 22 31

مطروح 22 31

السلوم 22 34

سيوة 24 39

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 41

الإسماعيلية 25 38

السويس 26 37

العريش 26 33

رفح 26 33

رأس سدر 28 39

نخل 22 39

نويبع 29 34

طابا 29 34

كاترين 18 32

الطور 26 39

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 39

الفيوم 25 39

بني سويف 25 39

المنيا 25 40

أسيوط 24 40

سوهاج 24 41

قنا 24 42

الأقصر 27 42

أسوان 27 43

أبو سمبل 27 41

الوادي الجديد 25 45

شلاتين 27 39

أبو رماد 27 38

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34



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