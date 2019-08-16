» «قرقاش»: يكشف فشل التفرقة بين الأشقاء العرب

متابعات - أمينة عبد العال
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالأمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، فشل عويل كاهن فى مشروع التفرقة بين الأشقاء.. اختاروا مسارهم، وأدركوا كلفته وخطورته، لافتا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز العلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر، ومنظورها إحياء الأمن العربى.
وأضاف فى تغريدة على «تويتر»، «بينما تعزز الإمارات العلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء فى السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربى.. يبتكرون معنى مسخًا للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام».
بينما تعزز الامارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الامن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 15 أغسطس 2019
وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء
اختاروا مسارهم وادركوا تكلفته وخطورته
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