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جامعة القاهرة تحتل مركزًا متقدمًا بتصنيف الصين

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جامعة القاهرة
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متابعات - أمينة عبد العال

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شنغهاي

التصنيف الصيني

 تمكنت جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والوجود بين أفضل 301 إلي 400 جامعة علي مستوي العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتي وجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم.

ويعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة حيث يعتمد علي عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، بالإضافة إلي عدد الحاصلين علي جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإنجاز الذي تحقق من حيث التقدم الكبير في أقوي التصنيفات العالمية جاء نتيجة التخطيط الإستراتيجي والجهود المتنوعة لإدارة الجامعة وأساتذتها وباحثيها، موضحاً أن ترتيب الجامعة من أفضل 301 إلي 400 جامعة والقفز مائة مركز دفعة واحدة يعد إنجازا ونقلة نوعية كبيرة علي مستوي التصنيفات الدولية، وهو ما يؤكد أن المنظومة البحثية التي وضعتها الجامعة وتنفذها الآن تسير بخطي ناجحة ومميزة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلي أن منظومة جامعة القاهرة للتصنيفات الدولية تعمل علي كل الاتجاهات، حيث رصدت الجامعة ميزانيات كبيرة للإنفاق علي البحث العلمي ومكافآت للباحثين أصحاب الأبحاث العلمية المنشورة دولياً، بالإضافة إلي خلق منافسة داخلية لأفضل كلية وأفضل قسم في معدل النشر الدولي، إلي جانب المجلات العلمية التي أصدرتها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية الكبيرة والتي أصبحت لها شأن وثقل دولي علي رأسها مجلة "JAR " والتي صنفت الخامس عالمياً بعد مجلتي " نيتشر" و"ساينس" وذلك وفقاً لأحدث تصنيف للمجلات الأعلي تأثيراً، فضلا عن المجلة المصرية للمعلوماتية التي جاءت بمعادل تأثير مرتفع، وإصدار أول مجلة دولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مع الـ"ايمرالد" البريطانية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كانت أحيانا تحافظ على وجودها ضمن الجامعات العالمية المرموقة "قائمة أول 500 جامعة"، وتتطور الآن فأصبحت على رأس أول 300 جامعة عالمية.

فيما جاءت أول جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة في التصنيف، بعدها ب 400 مركزا ، وهي جامعتا عين شمس والإسكندرية فى الترتيب من 701 إلى 800 جامعة، ثم جامعة المنصورة من 801 إلى 900 جامعة، ثم جامعة الزقازيق من 900 إلى 1000 جامعة،حيث يقوم التصنيف الصيني هذا العام علي تصنيف 1000 جامعة حول العالم.



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