» إعلامية شهيرة تكشف عن زواجها ولا تعلن عن زوجها

16 أغسطس 2019 - 11:49 ص

وثقت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، مجموعة من الصور لعقد قرانها وزواجها من شخص يدعى "خالد"، ولم تعلن سابقًا عن أي علاقة عاطفية لها، لكنها أعلنت زواجها مباشرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الإعلامية السعودية لحظة عقد القران، وصورًا تجمعها بالعريس، والدعوات التي تم توزيعها بهذه المناسبة.

وأخفت "اليامي" هوية زوجها، ولم تعطِ أي معلومات شخصية عن قرينها، وإن كان من المشاهير أم لا، مكتفية بنشر اسمه الأول "خالد"، وقد غطت وجهه بصورة قلب أحمر.

وتعليقا على الزواج اكتفت روزانا اليامي ، قالت "رب اجعله بي حفيا‘‘.

هذا وتلقت ’’روزانا‘‘ العديد من التهاني والمباركات من جانب أصدقائها وصديقاتها المقربين، كما هنأها عدد كبير من الجمهور.







