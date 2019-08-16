وكيل البرلمان: زيارات النواب للمحافظات حلت كثيرًا من المشكلات

16 أغسطس 2019 - 04:34 م

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان الحالي كان له دور فاعل في تفعيل دوره الرقابي، من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الأعضاء إلى غالبية محافظات الجمهورية.





وقال: "اللجان النوعية بالمجلس نظمت زيارات ميدانية شملت جميع محافظات الجمهورية تقريبا، ووقفت على حجم ونوعية المشكلات التي تواجه الأهالي، والتقت المسئولين عن حل هذه المشكلات، مما كان له الأثر البالغ في حل الكثير منها".





وأضاف وكيل البرلمان: "أعضاء مجلس النواب هم خط التماس الأول مع الشارع، خاصة في ظل عدم وجود مجالس محلية منتخبة، وحرص المجلس الحالي للنزول للناس للتعرف على مشاكلهم عن قرب، وهذا أمر جيد يفسر حرص المجلس على القيام بدوره الرقابي بشكل فعال".





وأكد "وهدان" أن الزيارات الميدانية التي نظمها البرلمان للمحافظات ساهمت بشكل كبير في حل كثير من المشكلات التي كانت تعاني منها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.



