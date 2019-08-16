سبب معاقبة إسرائيل لـ"جنرال" رفيع المستوى.. مفاجأة

تعرض ضابط عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لعقوبة تأديبية بسبب تسلله برفقة عدد من الجنود إلى أراضي لبنان ليلا عبر نفق تابع لـ"حزب الله".

وتلقى اللواء رافي ميلو قائد فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي، تأديبا رسميا مع حرمانه من الترقية لثلاث سنوات، بعد أن كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه برفقة مجموعة من الجنود قام في وقت سابق من العام الجاري بزيارة غير مرخصة لأكبر نفق لـ"حزب الله" اكتشفته الدولة العبرية عند حدودها.

وأكدت الصحيفة أن العسكريين الإسرائيليين توغلوا عبر النفق بعمق الأراضي اللبنانية وذلك دون الحصول على إذن ودون إبلاغ قيادة الجيش بذلك.

وأقر الجنرال حسب الصحيفة، بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، قائلا إنه اتخذ "قرارا خاطئا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي قوله إن الحادث أثار غضب رئيس الأركان كوخافي الذي شدد على أن هذا لم يكن مجرد تصرف غير مسؤول للغاية، بل كان انتهاكا واضحا لبروتوكولات الأمن العسكرية.

وكان ميلو قد تولى قيادة وحدة "شايطيت 13" (القوات الخاصة في البحرية الإسرائيلية) وقيادة الوحدات الاستطلاعية في لوائي جولاني وفاران المنتشر عند حدود مصر، وشغل منصب قائد فرقة الجليل حيث أشرف على سير عملية "درع الشمال" عند حدود لبنان في 2018.