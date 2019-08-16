» «ديسابر»: بيراميدز النسخة الإفريقية من باريس سان جيرمان

16 أغسطس 2019 - 05:45 م

أعلن الفرنسى سيباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي غدًا السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حوارًا مع المدرب الفرنسى قبل أول مباراة رسمية محلية مع بيراميدز الذى انتقل إليه هذا الصيف عقب نهاية مشواره مع منتخب أوغندا الذى قاده للتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال ديسابر فعن مباراة الأهلي: "هي مفتاح تتويج بيراميدز بأول لقب، فهي مباراة كبيرة رغم أنها فى دور الـ16، لكن الفوز بها يضعنا على طريق التتويج بكأس مصر."

وأضاف قائلا: "انتصر بيراميدز على الأهلي ذهابا وإيابا فى الموسم الماضى، ونشعر بحماسة كبيرة قبل مباراة الغد."

وعن طموحاته مع بيراميدز هذا الموسم قال: "نتطلع للتتويج بلقب الدورى بعدما أنهينا الموسم الماضى فى المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك، وبجانب ذلك نسعى فى الوقت نفسه لرفع قيمة الفريق التسويقية كما نستهدف هز تسلسل الهرم المصري الرياضي".

وتابع: "لسنا في حجم الأهلي والزمالك حتى الآن، لكننا النسخة الأفريقية المصغرة من باريس سان جيرمان".

وعن البطولة الأفريقية قال: "الكونفدرالية مارثون سباق طويل بدأنا من دور الـ64. وإذا تخطيناه سنواجه فريقا من الجزائر ونسعى لمواصلة التقدم، كما أننا لازلنا فى انتظار صفقات جديدة قبل نهاية سوق الانتقالات الحالى ستدعمنا فى فترة القيد الثانية."

وعن ذكرياته فى الدورى المصرى خلال تجربته السابقة مع الإسماعيلى قال: "تدريب الإسماعيلي جعلني عاشقا لمصر ولدى العديد من الذكريات الرائعة هنا، وهى ما دفعتنى لقبول عرض بيراميدز دون تفكير."