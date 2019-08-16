بالصور.. «كارداشيان» تروج لمجموعتها بموضة التسعينات

استوحت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الفكرة الخاصة بمجموعتها الجديدة من ألوان مستحضرات التجميل من حقبة التسعينيّات، حيث ظهرت مؤخرًا بعدة إطلالات لمكياج التسعينيات.

ونشرت مجلة "ماري كلير" أن كيم اعتمدت هذه المرة ليس فقط على تطبيق موضة التسعينيات على وجهها في الوقت الحالي، ولكنّها شاركت جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصور لها من نفس الفترة، دون تعديل أو فوتوشوب، لتروج لمجموعتها الجديدة "ماتي".

وكانت الصور صادمة في البداية لجمهورها، حيث ظهرت وهي شابة مراهقة في تلك الفترة وكانت مختلفة تمامًا عما تبدو عليه الآن بسروال جينز واسع جدًا لدرجة تبرز ملابسها الداخلية، وسخرت من إحدى صورها وهي جالسة على لعبة فيديو، وقالت حتمًا لقد أدركت أنني تقدمت في السن بعد مشاهدتي لهذه الصور.

وركزت كيم في الصور على لون أحمر الشفاه وظلال العيون وموضة تحديد العيون والشفاه في ذلك الوقت، ونشرت أيضًا صورة للممثلة درو بريمور لتوضح موضة ألوان أقلام الحواجب في التسعينيات، وشكل الحواجب آنذاك.

وسخرت كيم من موضة الحواجب الرفيعة، التي تتمنى ألا تعود مرة أخرى لصيحات المكياج والموضة، وقالت إنها تفضل الحواجب الممتلئة والعريضة، وتحرص على العناية بهما، وتطويلهما.



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