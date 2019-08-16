«بن شرقي» يقود هجوم الزمالك أمام بطل الصومال

16 أغسطس 2019 - 07:49 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال مساء اليوم فى ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي.

في الوسط: محمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل - كريم بامبو - محمد عنتر - حازم امام - محمد عبد السلام - مصطفى محمد - وأحمد سيد زيزو