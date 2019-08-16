شبح «الدمج» يُطارد الأحزاب السياسية من جديد

16 أغسطس 2019 - 08:45 م

«إن كثرتها تضر الحياة السياسية، فهى لا تحقق الغرض السياسى، ما يستوجب دمجها واستبدال شكلها الحالى بتكوين ائتلافات بينهم»، بهذه الكلمات جدد النائب كمال أحمد، مطالب دمج الأحزاب السياسية ذات البرامج المتشابهة التى تخطت بحسب قوله، حاجز الـ104 أحزاب.

عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتقد كثرة الأحزاب السياسية، خاصة أن دورها مقتصر حاليًا على وضع لافتات، وتنظيم مؤتمرات، دون تقديم خدمة حقيقية للمواطن والتواصل مع الشارع، بحسب تصريحه.

وتساءل عن الغرض من وجود الأحزاب، إذا لم يستطع أى منها تحقيق نسبة تضمن الاستحقاقات الانتخابية القادمة (الشيوخ - مجلس النواب - المحليات)، خاصة أنها تتنافس على 50 ألف مقعد فى المحليات، وما يقرب من 600 مقعد فى البرلمان و270 فى الشيوخ»، مشددًا على ضرورة تعديل قانون الأحزاب خلال دور الانعقاد القادم لتقليل «عددهم الوهمي» - حسب تعبيره.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا خلال لقائه مع ممثلى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية على هامش منتدى شباب العالم، الأحزاب إلى الاندماج، قائلًا:«الأحزاب كثيرة ويجب أن تدعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم».

من جانبه قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه لا يوجد حديث حاليًا داخل المجلس عن قانون خاص بدمج الأحزاب السياسية، وبالتالى لم يتم تنفيذ هذه الفكرة حتى الآن، معلنًا فى الوقت ذاته تأييده للفكرة.

وفى تصريحات خاصة لـ «المصريون»، أضاف «مصطفى»، أن هناك كمًا هائلاً من الأحزاب داخل مصر، بينما معظم دول العالم لا يوجد بها سوى ثلاثة أو أربعة أحزاب فقط، ومن ثم هناك ضرورة لتنفيذ تلك الفكرة الـ«جيدة»، بحسب وصفة.

عضو لجنة الشئون الدستورية، أشار إلى أنه من الممكن تشكيل 5 ائتلافات أو أحزاب فقط، برؤى وتوجهات وأيدلوجيات مختلفة، ثم تترك الحرية لباقى الأحزاب بالاندماج مع التكتل التى يتوافق مع توجهاتها دون إجبار أو إلزام.

أما، خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إن مثل هذه المقترحات بها عوار دستورى؛ معللًا ذلك بأن الدستور نص على أنه لا يجوز إنشاء أحزاب على أساس دينى، ولم ينص على شطب أو إلغاء الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «شعبان»، أنه لا فرق بين الأحزاب الممثلة بالبرلمان والتى ليس لها التمثيل، حيث إن المسألة يحكمها النص الدستورى الذى تم الإشارة إليه.

عضو تكتل «25-30»، أكد أن القضية لا تحتاج إلى تشريع جديد؛ نظرًا لوجود نص دستورى واضح فى هذه المسألة، مشددًا على أن أى إجراء آخر سيتم اتخاذه يعتبر مخالفًا دستوريًا.

إلى هذا، قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن فكرة دمج الأحزاب موجودة بالفعل لكن تنفذيها على أرض الواقع له شكل مختلف تمامًا عبر التحالفات التى تنشئ بين الأحزاب المختلفة، لكن الدمج القانونى يتطلب أوضاعًا مختلفة تمامًا.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن الأحزاب تختلف فى حجم مواقعها ومقراتها المنتشرة فى البلاد، وتختلف فى حجم الأموال الموجودة وعدد أعضائها، مبينًا أن «الأحزاب الضخمة هى التى تسيطر والصغيرة هى التى يندمج أعضائها فى الأحزاب الكبيرة الأخرى».

وتابع فى تصريحات له: «كل حزب يعرف إمكانياته وقدراته، وبالتالى فعملية الاندماج مع حزب آخر تعتمد على مدى قدرات كل حزب الفعلية، وعملية الدمج نفسها تسير بشكل طبيعى دون وجود أى عوائق أو مشاكل».

وذكر رئيس حزب الغد، أن الدمج حاليًا بين الأحزاب أمر صعب التحقيق على الأرض، لكن يمكن الاستعاضة عنه بفكرة التحالفات والقوائم المشتركة فى الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن هذه آليات مختلفة ليس لها علاقة بآليات المستندات والأوراق أو الآليات القانونية الفعلية.

وأوضح، أن قصة الدمج على الأرض تحتاج إلى الكثير من الإجراءات المرتبطة بالمالية والضرائب والتأمينات، وبالتالى فالأمر ليس بالسهولة التى يتخيلها البعض.

وكان المهندس موسى مصطفى مصطفى، المرشح الرئاسى السابق، دعا سابقًا إلى دمج الأحزاب، حيث قال إنه سيعمل على التواصل والتنسيق بين الأحزاب السياسية؛ لدمج الأحزاب فى كيان واحد، يحمل اسم حزب أو كيان «مصر»، ويضم جميع الأحزاب الموجودة فى الساحة السياسية .

وأضاف أن الغرض من الدمج هو توسيع دائرة العمل السياسى، لتكون الأحزاب قادرة على القيادة فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيقود الجلسات والاتصالات مع الأحزاب السياسية للمناقشة حول الدمج، على أن يكون كل حزب موجود على حسب قوته وكيانه الموجود حاليًا على أرض الواقع.

كذلك كان من بين الداعين لذلك أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إذ أعلن أنه بصدد تقديم مشروع قانون لدمج الأحزاب، إلى مجلس النواب، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن القومى من الأحزاب الوهمية والممولة من الخارج، والتى لها أجندات خارجية تستهدف تقسيم مصر.

وبرر «رفعت» ذلك بأن «هناك 106 أحزاب، ليس لها تأثير على أرض الواقع»، مشددًا على أن مشروعه معنى بالأحزاب التى لم تمثل فى البرلمان، والأحزاب التى خالفت القانون والدستور.

وينص القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فى المادة الأولى على: «للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون».

أما المادة 2 فتنص على: «يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسؤوليات الحكم».

بينما الثالثة: «تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلها سياسيًا».