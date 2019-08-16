» مقلب «تركي» يُهدد مُستقبل «النني»

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وجه مسئولو جالطة سراى، صدمة جديدة للنجم محمد الننى، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، بعدما خرج من اهتمامات الفريق التركي بعد تعاقده اليوم الجمعة، مع لاعب الوسط الفرنسي ستيفين نزونزى، من روما الإيطالي.

وكان محمد الننى، قد دخل دائرة اهتمامات فريق جالطة سراى، وفقا لتقارير صحفية تركية، من أجل تعزيز خط وسط الفريق، فى الموسم الجديد. 

وأعلن الفريق التركى اليوم الجمعة رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي ستيفين نزونزى، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء فى الموسم التالى مقابل 16 مليون يورو، من روما الإيطالي.

وأصبح الننى خارج حسابات الإسبانى أوناى إيمرى، المدير الفنى لفريق أرسنال، فى الموسم الجديد، حيث يبحث النجم المصرى عن نادٍ جديد للإنضمام إليه، فى ظل رغبته المشاركة بصفة أساسية فى المباريات. 

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جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية