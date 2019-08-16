» «سلامة الغذاء» يطالب بتشديد الرقابة على المنتجات الروسية

16 أغسطس 2019 - 09:36 م

طالب الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بتشديد الرقابة علي المنتجات الروسية، مؤكدا إن الهيئة سوف تخاطب هيئة الطاقة الذرية رسميا، الأحد المقبل، بشأن تشديد إجراءاتها للرقابة على المنتجات الزراعية المستوردة من روسيا والدول التي قد تتأثر بالإشعاعات النووية الناتجة عن انفجار المفاعل النووي الروسي الأسبوع الماضي.

وأضاف «منصور»، في تصريحات صحفية ، أن المخاوف من التسرب الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الروسي للمنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي «أمر وارد»، علينا الحفاظ على صحة المصريين وضمان تداول منتجات غذائية وفقا لمعايير سلامة الغذاء والبيئة، مشيرا إلى أن دور هيئة الطاقة الذرية هو دور أصيل في ضمان تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن هذه الإجراءات يجب أن تمتد إلى الدول المجاورة لروسيا أو الدول التي يمكن من خلالها تسريب منتجات زراعية روسية عبر دول أخرى يمكن أن تصل إلينا، مشددا على أهمية متابعة هذه الاحتمالات كأحد الإجراءات الاحترازية لحماية غذاء المصريين.