"التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

16 أغسطس 2019 - 10:40 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية)، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، تم إطلاقها من محافظة عمران اليمنية، شمال العاصمة صنعاء.



جاء ذلك وفق بيان للتحالف، أوردته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، عقب ساعات من إعلان جماعة "الحوثيين" في اليمن، استهداف مطار أبها السعودي (جنوب) بطائرات مسيرة.

وأفاد بيان التحالف، أنه جرى "اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، أطلقت من محافظة عمران (شمالي صنعاء)". دون تحديد الموقع الذي كانت تستهدفه.

ولفت إلى أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها على الأرض".

وفي وقت سابق الجمعة، قال "يحيى سريع"، المتحدث باسم قوات الحوثيين، بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k (لم يذكر عددها)، على مطار أبها الدولي (..) وإن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.