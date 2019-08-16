نقل 43 ألفا من حجاج أوروبا وأمريكا من منى إلى مكة

16 أغسطس 2019 - 10:50 م

أعلنت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، الجمعة، نقل 43 ألفًا من حجاج أوروبا وأمريكا من مشعر منى إلى الحرم المكي الشريف.



جاء ذلك في تصريح عادل قاري، المشرف على قطاع النقل بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا (غير حكومية)، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.

و"مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا"، مؤسسة سعودية أهلية، تعمل على تقديم الخدمات وتذليل الصعاب أمام حجاج تلك الدول.

وقال قاري، إن المؤسسة تمكنت من نقل "قرابة 43 ألف حاج عبر 150 حافلة على مدى 30 ساعة عمل متواصلة (...) لتخفيف العبء على الحجاج بإيجاد وسيلة مواصلات مجانية في ظل صعوبة التنقل أيام العيد من مشعر منى على الحرم المكي الشريف وبالعكس".

ونفذت المؤسسة خلال موسم الحج الحالي مبادرة لنقل حجاج أوروبا وأمريكا يومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة مجانا من مشعر منى إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة، ومن ثم العودة مجددًا إلى المشعر لإكمال المبيت، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى المدينة المنورة، بعد إتمام مشاعر الحج في مكة المكرمة.









وتبعد المدينة المنورة 450 كم شمالا عن مكة المكرمة، واسمها بالأصل يثرب، وسميت بالمدينة المنورة، بعد هجرة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) إليها.

وأول محطة للحجاج بعد وصولهم عبر الحافلات الى المدينة المنورة، زيارة حرم المسجد النبوي، وإلقاء التحية على الرسول الأعظم، والصلاة في الروضة المشرفة.

بعدها يتوجه الحجاج لزيارة تربة "جنة الباقي"، التي دفن فيها قرابة 10 آلاف صحابي إلى جانب النبي الكريم.

كما يزور الحجاج الأماكن المقدسة في المدينة المنورة، في مقدمتها مسجدي قُباء والقبلتين، والمواطن التي شهدت غزوتي أُحد والخندق، وقبر الصحابي عم الرسول حمزة بن عبد المطلب.