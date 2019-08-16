» «التموين» تكشف معلومة هامة بشأن صرف سلع أغسطس

ذكر تقرير رسمى صادر عن وزارة التموين، أنه تم صرف 90% من السلع المدعمة لشهر أغسطس الجارى، لبقالى التموين ومنافذ التوزيع من خلال شركتى الجملة «العامة والمصرية»، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، حسب الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات «50 جنيهًا» للفرد المستحق للدعم. وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، شدد على ضرورة توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر.



وأضاف المصدر، أن جميع السلع التموينية متوفرة، وتشمل المنتجات الأساسية، مثل (السكر والزيت والأرز) وغيرها من السلع التى تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له، ونوه بأن وزير التموين وجّه بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، مشيرًا إلى أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، ساهمت فى توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم، إذ تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتوفير كميات ضخمة بأسعار تقل عن مثيلتها فى السوق بنحو 10%. وأشاد المصدر بحرص الوزارة على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين، سواء من خلال 1200 مجمع استهلاكى، و30 ألف بدال تموينى، و3 آلاف فرع لمشروع «جمعيتى»، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى الحصول على المنتجات، وفقًا لرغبته واحتياجات أسرته.

