صاحب المطعم السوري يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

16 أغسطس 2019 - 11:20 م

اعتذر صاحب مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، للشعب المصري، بعد خلافه مع سيدة مصرية، قائلًا: "تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أعتذر منكم"، مؤكدًا أنه لا يتعمد أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، وأنه لم يخطأ مع السيدة الكبيرة.



وتابع، خلال فيديو نشره على "فيس بوك"،: "بناتها كانوا بيحاكوني ويشتموني، وأنا قولتلها ابعتيلي رجل أتكلم معاه، لأننا لم نتحدث مع النساء لأنه عكس عاداتنا وتقاليدنا، وكنت بقصد رجل من عائلتها حتى لا أغلط بها"، مؤكدًا أنه دخل إلى داخل المطعم ولم يسئ إليها، وأن ما قاله لها هو: "كفاية افتراء".

وأضاف صاحب المطعم، أن البوتحاز كان في الصيانة، والسيدة لم تعرض الفيديو كاملًا، لافتًا إلى أنه يوجد قضايا بينهم كثيرة بينه وبين المرأة؛ لأنهم يريدون أن يبيعوا له الشقة بثمن غالي جدًا أكثر من ثمنها بـ4 أو 5 مرات، ولكنه رفض، كما يريدون سيارة مثل سيارته وسكن مثل سكنه.

واستكمل: "ليا الشرف بيكم يا شعب مصر إنكم تحكموا بالحق، وتكونوا حقانيين في الموضوع، أنا مستحيل أغلط مع امرأة مثل والدتي، وبعتذر منكم شخصيًا"، متابعًا: "أنتم أهلي وإخواتي وما قصرتوا معنا واحتضنتونا، وفي حياتي لن أغلط بحق سيدة مصرية أو رجل مصري حتى، عمرنا ما قلينا أدبنا على أي حد والكل في الإسكندرية يعلم ذلك".



يذكر أنه، قام حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بغلق مطعم سوري لمخالفته الترخيص واشتراطات السلامة الصناعية، بعد شكوى سيدة من المطعم.

