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الزمالك يكتسح ديكيداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ووكالات

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قطع فريق الزمالك المصري، الجمعة، شوطًا كبيرًا في انتزاع بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
واكتسح الزمالك مضيفه ديكيداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين في مصر نظرا لصعوبة إقامتها في الصومال.
بهذا الفوز، يكفي الزمالك الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بأقل من سبعة أهداف في لقاء الإياب.
أنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة سجلها المغربي أشرف بن شرقي و كانو مولي سيفيرين بالخطأ في مرماه وعمر السعيد في الدقائق 5 و29 و45.
ولم يتوقف الضغط من جانب لاعبي الزمالك، وتمكن محمود حمدي الونش من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 49.
ومع حلول الدقيقة 55 نجح بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني له والخامس لأبناء القلعة البيضاء.
وأضاف الزمالك الهدفين السادس والسابع عن طريق كريم بامبو ومصطفى محمد في الدقيقتين 77 و80. -

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