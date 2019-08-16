» في غياب ميسي.. برشلونة يسقط أمام بيلباو بافتتاحية "الليجا"

16 أغسطس 2019 - 11:53 م

تلقى فريق برشلونة (حامل اللقب)، الجمعة، هزيمة في بداية المشوار بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وخسر برشلونة من مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

بذلك، انتزع أتلتيك بيلباو أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالموسم الجديد للدوري المحلي.

وشهدت المباراة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الحالي 2019-2020.

واضطر أرنستو فالفيردي المدير الفني إلى الاستعانة بالفرنسي أنطوان غريزمان الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من أتلتيكو مدريد إلى جانب الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ بداية اللقاء وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب أتلتيك بيلباو الذي تسلح بعاملي الأرض والجمهور لصالحه، لينتهي بالتعادل السلبي.