خبير اقتصادي: الدولة متجهة نحو تطبيق "الاقتصاد الأخضر"

16 أغسطس 2019 - 11:54 م

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التقليدي لهما نفس الهدف، ولكن الاقتصاد الأخضر يتميز أن الأنشطة الصناعية تضع في اعتبارها تقليل التلوث النتج عنها، والمحافظة على الموارد الطبيعية.



وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، يوم الجمعة، إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 يعتمد جزء كبير منها على الطاقة المتجددة، وتحويل الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر.

