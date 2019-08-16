» الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع

16 أغسطس 2019 - 11:57 م

قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من السبت سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة يوم السبت إلى 36 درجة.



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، يوم الجمعة، إلى أن الأسبوع الجاري سيكون الطقس لطيف خاصة بعد تعرضنا لموجة شديدة الحرارة وصلت الحرارة فيها إلى 41 درجة، معقبة: "اطمئنوا"، منوهة بأن الرطوبة مازالت مرتفعة وتصل إلى 80%.



هذا وقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يرصد درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوًا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف "البيان"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

