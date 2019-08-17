» فنانة كبيرة تكشف موقفها من الزواج خلال الفترة المقبلة

17 أغسطس 2019 - 12:00 ص

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها ستقدم أعمالًا مسرحية خلال الفترة المقبلة، خاصة في فصل الشتاء المقبل، مشيرة إلى أنها تقضي إجازتها الحالية في الساحل الشمالي.



وأضافت "بدر"، خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الجمعة، أن أحفادها يشعرون بالسعادة بعد "اللوك" الجديد الذي ظهرت به مؤخرًا، مضيفة أنهم بدءوا يتفهمون أن ما تقوم به من أعمال فنية يستحق التقدير والنجاح.



وأشارت إلى أنها في الغالب لا تجد وقتًا للجلوس مع أحفادها، لافتة إلى أنها على قدر حبها للفن والتمثيل أيضًا تحب أولادها وأحفادها.

