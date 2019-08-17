تعطل أنظمة الجمارك الأمريكية في عدد من المطارات

17 أغسطس 2019 - 12:30 ص

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الجمعة 16 أغسطس، إنها تواجه عطلا مؤقتا في أنظمة الكمبيوتر بالعديد من المطارات.

