فاروق جعفر يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

نفى فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، ترشيح نفسه لتولي مسؤولية تدريب نادي الزمالك، وذلك خلال فترة وجوده في اللجنة الفنية للزمالك.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «عمري ما رشحت نفسي إني أكون مدير فني، واللي بيقول كدا كداب، اللجنة الفنية كانت بتقول حاجة والإدارة بتقول حاجة تانية وتنفذ اللي هي عيزاه»، متابعا: «الصح إنك لو غلطت في قراراتك تطلع تقول أنا غلطت مش ترميها على ناس تانية».

فيما أشاد "جعفر" بأداء لاعبي الزمالك والمدير الفني المؤقت طارق يحيى في مباراته أمام فريق نادي ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدى، والتي انتهت بنتيجة 7 - 0.

وأضاف «يجب منح الفرصة كاملة لطارق يحيى، وعدم الاستعجال على المدرب الجديد»، متابعا: «طارق يحيى يكمل في مسؤولية المدير الفني لحين الاستعانة بمدرب كبير لو الزمالك عايز كده».

وأكد نجم الزمالك السابق، أن طارق يحيى يمتلك إمكانيات وقدرات عالية، فضلا على كونه ابن نادي الزمالك، متابعا: «ولاد نادي الزمالك لديهم الكفاءة والقدرة الكافية لحين اختيار مدرب كبير».





