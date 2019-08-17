طيران الاحتلال يشن غارة جوية على قطاع غزة

17 أغسطس 2019 - 01:50 ص

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإليكتروني، أن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارة جوية على قطاع غزة كرد على صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل من القطاع في وقت سابق اليوم والتي جاءت في أعقاب إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع.

