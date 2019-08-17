  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:24 ص
بحث متقدم
ارشيفية

التحريات تفجر مفاجأة مدوية عن الفتاتين المذبوحتين على يد والدهما

حلا شيحة

أول رد من محمد رمضان على زواجه من حلا شيحة

شبيه صلاح

الجزار الذي يشبه صلاح يروي أغرب موقف حدث له بسبب هذا التشابه

هيثم شاكر

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة عن المرض الخبيث الذي أصاب هيثم شاكر

ميتشو

معلومات لا تعرفها عن "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد

نادي الزمالك

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة مدوية بشأن المدير الفني الجديد

جيفري إبستين

الطب الشرعي يكشف سر وفاة المليونير صديق ترامب

فاروق جعفر

فاروق جعفر يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

عروس دمشق

صاحب المطعم السوري يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

دواجن- أرشفية

الاتحاد العام للدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة عن المرض الخبيث الذي أصاب هيثم شاكر

آخر الأخبار

هيثم شاكر
هيثم شاكر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تروي شهادتها على تفجير معهد الأورام

#

فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"

#

فنانة شهيرة عن صورتها مع "صلاح": "أجدع إخوات"

#

فنانة شهيرة تكشف عن دمار شقتها بسبب انفجار معهد الأورام

هيثم شاكر

كشفت المطربة شذى عدة مفاجآت عن المرض الذي أصيب به الفنان هيثم شاكر والذي وصفه بـ"الخبيث" .

وقالت "شذى" في تدوينة عبر "انستجرام" : ""من إمبارح بيجيلي تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين، وكنت عارفه ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك إن هيثم كان تعبان".

وأضافت، "عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمدلله هو تعافى بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها وأهمها حاجة أساسية لأي كائن حي، وهي نعمة الأكل، هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي، وده سبب اختفائه كل الفترة دي".

وأردفت: ""وبسبب دا فقد كتير جدا من وزنه، عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي، ومش معنى إن أي حد بينزل صور ولا بيبين إنه مبسوط إن دي بتكون الحقيقة، كل واحد عندوا حته مستخبية محدش عارف عنها حاجة، أنا كتبت كده علشان محدش يلومني ليه مكنتش بقول وعموما، برضوا هيثم هو اللي مكنش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته دي علشان أصحاب النفوس المريضة ميفهموش إن هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه، ولما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفهم، وهو منور وفرحان بنجاح ألبومه اللي في وسط كل ده كان مهتم برضو مينزلش بأي حاجة، وكان عنده إصرار يعمل ألبوم محترم".

واختتمت، "مبروك يا هيثوم وحمدلله على سلامتك، وإفرح بتعبك في ألبومك وبالناس اللي بتحبك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح
» رامون دياز يفاجيء جمهور الأهلي بتصرف غير متوقع
» فيريرا يحرج "مرتضى" وجماهير الزمالك
» صدمة بعد كشف الفنانة بشرى عن هوية ابنها: فنان شهير
» فنان شهير عن ملابس ابنته المثيرة: عمري ما اعترضت عليها
» فنانة كبيرة تكشف موقفها من الزواج خلال الفترة المقبلة
» الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع
» في غياب ميسي.. برشلونة يسقط أمام بيلباو بافتتاحية "الليجا"
» الزمالك يكتسح ديكيداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد
» قراصنة يخطفون ثمانية من طاقم سفينة ألمانية
» ترامب يلتقي رئيس «فيفا» في نيوجيرسي لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية