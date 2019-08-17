الجزار الذي يشبه صلاح يروي أغرب موقف حدث له بسبب هذا التشابه

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شبيه صلاح
شبيه صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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شبيه محمد صلاح

كشف الجزار الذي يشبه النجم المصري محمد صلاح أغرب المواقف التي حدثت له بسبب ذلك التشابه.

محمد إبراهيم أحمد، جزار مصري يعمل في الشركة الأولى للمسالخ في الكويت، أشعلت صورته وهو يمارس عمله في مسلخ الكويت ويقف بين الذبائح خلال عيد الأضحى الجاري، مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الكثيرون ظنوا أنه صلاح، وصاروا يلتقطون الصور معه.

الجزار المصري شبيه صلاح واجه مواقف وطرائف بسبب الشبه الغريب، ويحكي أحدها في تصريح صحفي: "أمن المطار في مصر جه لحد عندي وخرجني من بوابة خاصة على إنى صلاح، ومصدقوش إنى مش صلاح غير بعد ما شافوا جواز السفر".

ويضيف شبيه صلاح، الذي يقارب "مومو" في السن أيضا، إذ يبلغ من العمر 28 سنة "وكمان في مستشفى الفروانية بالكويت، الاستقبال رفض يسجل اسمى بدون بطاقة علشان يتأكد إنى مش صلاح، مع إنى قلتلهم بس هم أصروا على البطاقة" حسب "الوطن".

ويقول محمد، الذي أكد أنه من متابعي أبو مكة، وشاهد مباراة فريقه ليفربول التي فاز فيها على تشلسي في بطولة كأس السوبر الأوروبي، إن الشبه بينه وبين صلاح لا يسبب له أي مشاكل على الإطلاق "أنا شبه لاعب محبوب من كل الناس، ودى حاجة تسعدني وتشرفني".

واختتم الجزار المصري شبيه صلاح كلامه قائلا "بنتي اسمها بشرى، عندها 9 شهور، كنت هسميها مكة، بس لأنها أول مولودة بالبيت سمتها بشرى، ومع ذلك الكل يناديني أبو مكة".

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