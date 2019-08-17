» فيريرا يحرج "مرتضى" وجماهير الزمالك

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فيريرا

كشف أمير مرتضى - المشرف على فريق الزمالك - أسباب تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيزفالدو فيريرا لتولي قيادة الفريق.

وقال "مرتضى" في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "توجهنا للتفاوض مع فيريرا بعد موافقة رئيس الزمالك ، حيث أبدى البرتغالي موافقة مبدئية على العودة لتدريب الفريق".

وأضاف: "فيريرا كان شايف إنه مش جاهز يكون جهاز فني وبخاصة إنه هيخوض مباراة بعد 10 أيام".

وألمح "فيريرا" في لقائه مع "مرتضى" أن فوزه مع الزمالك بالدوري عام 2015 لم يكن لقوة الأبيض وإنما لضعف الأهلي آنذاك بعكس الآن .

وقال "مرتضى" : "فيريرا قالنا أنا كسبت الدوري لما كنت موجود عشان الأهلي كان ضعيف، ولأن كان عندي وقت مناسب إني أجهز اللاعبين، بالإضافة إلى أن المستوى البدني للاعبين كان مرتفع حينها".

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