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أسطورة مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الرياضة

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صلاح

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فجر جاري نيفيل - أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - مفاجأة من العيار الثقيل عن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول.

وقال "نيفيل" في تصريحات لموقع "ديلي ستار" الإنجليزي: "محمد صلاح سوف يرحل عن ليفربول نهاية هذا الموسم .. هذا الشعور يطغى عليَ".

وأضاف: "لا مشكلة في ذلك حيث أن إدارة ليفربول تتبع سياسة بيع النجوم الكبار ، وهذا حدث من قبل مع لاعبين كبار مثل لويس سواريز و كوتينيو".

واستدرك: "إذا رحل صلاح عن ليفربول فإن هذا سوف يسهل من مهمة مانشستر يونايتد في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي".

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