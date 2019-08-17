تعليق ناري من "قرقاش" على هاشتاج قناة الجزيرة

أثار وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، جدلاً واسعًا،عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد تعليقه الساخر على هاشتاج قناة الجزيرة القطرية "غرد كأنك الجزيرة".

وكتبت "قرقاش" في تغريدته،" أعجبتني فكرة #غرد_كأنك_الجزيرة فمن خلال السخرية ترسل رسائل قوية حول الأخبار الملفقة وغياب المهنية بوضوح معبّر عن حال القناة ومذيعيها".

وتفاعل عديد من رواد مواقع التواصل، مع التغريدة، حيث علق احدهم:" نحن في الجنوب كشفنا كذب قناة الجزيرة من 2007م من بداية الحراك الجنوبي"، مضيفًا: "حالة من التخبط الأخلاقي والفشل المهني تعيشه جماعة الإخوان وقنواتها يا أستاذ أنور".

بينما أضاف آخر:" المهم د/انور، وماذا بعد السخرية والاستهزاء والتهكم هل نحن جاهزون كشعوب في منطقة الخليج لحرية الإعلام دون أن يؤثر فينا الهابط منه، إذا أين الإعلام؟؟"