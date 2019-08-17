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3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر

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ووضع مسئولو اتحاد الكرة 3 مراقبين، منهم مراقب أمني ومراقب مسابقات ومراقب حكام، لمباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى دور الـ16 لكأس مصر بإستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وطلب مسئولو "الجبلاية" من لجنتي المسابقات والحكام ضرورة العمل بشدة مع أي من يخرج عن النص خلال المباراة وعدم السماح بتواجد أي فرد غير مسئول داخل أرض الملعب سواء قبل المباراة أو بعد انتهائها، إلى جانب إيقاف المباراة فى حالة أي خروج عن النص مع التنبيه على مسئولي الفريقين بالالتزام بالتعليمات.


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