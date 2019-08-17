سر غياب "مدبولي" عن حضور افتتاح مشروعات مرسى مطروح

17 أغسطس 2019 - 10:24 ص

تغيب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن حضور حفل افتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب، لتوجهه إلى العاصمة السودانية الخرطوم ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مراسم توقيع وثائق المرحلة الانتقالية وذلك بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.

ويفتتح الرئيس السيسي اليوم السبت، عددًا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.