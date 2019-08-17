الجار الله: "مصر كانت بحاجة لعقلية السيسي"

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السيسي

أحمد الجارالله

أشاد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر كانت بحاجة الي العقل الاقتصادي كالـ"سيسي".

وكتب "الجار الله"، في تغريدته: "الرئيس السيسي كل يوم هو في شأن  وهو ما تحتاجه مصر  أي منصف عادل ويخاف ربه لا يمكن أن يتجاهل ماحققه هذا الرجل لبلاده أمس افتتح الرجل، مسار الصناعه الزراعية المتقدم عشره الآف فدان إقيم عليها الصوب أو القصور، الخضراء مصر كانت بحاجه إلي عقل إقتصادي وليس هذر سياسي وأماني ورديه".

ودائمًا ما يعلق أحمد الجار الله، الرئيس الفخري السابق لجمعية الصحفيين الكويتيين، ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية على الأحداث الراهنة في المنطقة.


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