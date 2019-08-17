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جنازة بالحرم

مشهد مهيب.. تشييع 58 جنازة بملابس الإحرام

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مشهد مهيب.. تشييع 58 جنازة بملابس الإحرام

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جنازة بالحرم
جنازة بالحرم

متابعات - أمينة عبد العال

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الحرم المكي

المسجد الحرام

جنازة بالحرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتشييع 58 جنازة بالحرم المكي الشريف.

وبحسب المعلومات؛ فإن الصلاة تمّت عليهم، فجر أمس الجمعة، بالمسجد الحرام، وسط دعوات المصلين لهم بالرحمة والمغفرة والقبول، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وكان مقطع فيديو قد تمّ تداوله خلال الساعات الماضية يظهر فيه لحظة تشييع 58 جنازة بالمسجد الحرام؛ منهم مَن ظهر بملابس الإحرام، حيث أكّد مصدرٌ في رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن التشييع كان فجر أمس الجمعة.


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