مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

17 أغسطس 2019 - 11:17 ص

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو نادرًا لكوكب الشرق، أم كلثوم، وهي في مقابلة مع التليفزيون السوداني.

ونشر حساب "تسجيلات التراث" عبر "يوتيوب"، مقطع فيديو لمقابلة نادرة تعود للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم عام 1968 على التليفزيون السوداني.

وبحسب الفيديو، فإن أم كلثوم كانت حضرت إلى السودان في إطار جولتها آنذاك على مختلف البلدان العربيّة لمساندة المجهود الحربي في مصر بعد نكسة الـ1967.

وقالت أم كلثوم في المقابلة: "الفكرة نشأت بعد العدوان على مصر، وكان لزاماً على كل مواطن أن يقوم بدوره نحو وطنه، وأنا قمت ببعض الواجب عليّ نحو وطني، ولا أظن أني قمت بالكثير".



