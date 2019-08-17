للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت

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الذات الإلهية

وافد لبناني

حالة غضب تعم السوشيال ميديا، بعد تداول مقطع فيديو عن شخص تعدى على الذات الإلهية في الكويت، حيث لم يكد يمر يوم عن حادثة الناشطة كريمة التي اُتهمت بإهانة الدين الإسلامي.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، أنه تم القبض على أحد الأشخاص؛ إثر تعديه على الذات الإلهية من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك عقب يوم من حادثة الناشطة كريمة التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاتها بعد اتهامها بإهانة الدين الإسلامي أيضًا.

ولم توضح الداخلية في بيانها الرسمي مقطع الفيديو المقصود أو تفاصيل حول الشخص المسيء، إلا أنه سبق أن تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو لوافد لبناني تحدث فيه عن صيام يوم عرفة بطريقة مثيرة واستفزازية.

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