» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا

17 أغسطس 2019 - 12:03 م

لقى سبعة أشخاص حتفهم جراء قصف نفذته الطائرات الحربية السورية على قرية دير شرقي بريف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القتلى هم امرأة وأبناؤها الستة، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد القتلى إلى 3405 أشخاص منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 إبريل الماضي حتى اليوم.

وتشهد محاور التماس على المحاور الشرقية والشمالية الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عمليات قصف متبادل بشكل مكثف بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية السورية.