  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
جنود

قصة العملية التي أنهت على «هتلر».. تفاصيل مثيرة

ترامب - أرشيفية

"ترامب" يفتح النار على رشيدة طليب

الإعلامية سحر غدار

إعلامية شهيرة تعلق على فيديو الرقص بعلمي " لبنان وإسرائيل"

ترامب - أرشيفية

سقطة جديدة لترامب.. وموجة سخرية

ارشيف

السيسي: "والله العظيم ما هسيب لابني جنيه"

صلاح

صلاح يزين تشكيل ليفربول الليلة

ارشيف

السيسي: أنا ضد الفوضى واللا دولة

الكويت

للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت

أم كلثوم

مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

ارشيف

السيسي: الكنائس والمساجد لا تبنى على أرض حرام

مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

مقتل 13 مدنيًا في غارة روسية على "خفض التصعيد" بإدلب

#

سوريا.. مقتل سيدة في قصف للنظام على "خفض التصعيد" بإدلب

#

مقتل ربة منزل علي يد سلفتها لهذا السبب

#

صور.. ظهور جديد لزوجة "الأسد"

الفراعنة

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

ثاوثهامبتون

لقى سبعة أشخاص حتفهم جراء قصف نفذته الطائرات الحربية السورية على قرية دير شرقي بريف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القتلى هم امرأة وأبناؤها الستة، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد القتلى إلى 3405 أشخاص منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 إبريل الماضي حتى اليوم.

وتشهد محاور التماس على المحاور الشرقية والشمالية الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عمليات قصف متبادل بشكل مكثف بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية السورية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة
» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج
» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى
» السيسي: مشروعات الدولة لضبط السوق
» سر تكدس الركاب بمطارات أمريكا
» 3 مراقبين للأهلي وبيراميدز بكأس مصر
» قصة المطعم المصرى الذى خطف قلوب الإنجليز

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية