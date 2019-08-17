» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج

17 أغسطس 2019 - 12:14 م

عقب السخرية منها في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وزنها الزائد، ردت النجمة التركية فهرية افجان، على منتقديها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "كل أم وكل امرأة جميلة جدًا".

وتداول رواد مواقع التواصل صور لـ"فهرية" بعد مرور شهور من إنجاب طفلها الأول من زوجها بوراك اوزوجيفيت، وظهرت فهرية افجان، من خلال الصور بوجه منتفخ ووزن زائد ما صدم جمهورها خصوصًا وأنها كانت معروفة برشاقتها وجمالها.

ورغم الهجوم الشديد على الممثلة التركية فهرية افجان، إلا أن هناك هاشتاج أطلقته بعض المذيعات في تركيا بعنوان فهرية جميلة، وقد حرصت النجمة التركية فهرية افجان على الرد عليه ووجهت الشكر لمن اطلقوه وقالت من خلال ستوري إنستجرام: "كل أم وكل امرأة جميلة جدا".

وبدأت سلسلة السخرية من الممثلة فهرية أفجين بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ فهرية أفجين، وكانت معظم التعليقات ساخرة من شكل الممثلة التركية الجديد والذي تغير كثيرًا عما كانت عليه قبل الحمل والولادة.

وظهرت من جانب آخر حملات تدعم وتساند الفنانة فهرية أفجين، الذين شجعوها على جرأتها للظهور بطبيعتها، ولكي تعبر عن حال جميع الأمهات في هذه الفترة، ويعبرون عن مدى المعاناة التي يمكن أن تمر بها الأم خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها.

وشهدت العديد من النساء أن فهرية أفجين تشبه الكثير من، اللذين تغيرت أشكالهم، واكتسبوا المزيد من الوزن بعدما تزوجن وقاموا بإنجاب الأطفال، وهو ما جعلهم يدافعون عنها وبشدة، بل ويحاربون حملات التنمر التي شنت ضدها.