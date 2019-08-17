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وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة

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كفوري وطليقته
كفوري وطليقته

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يمثل الفنان اللبناني وائل كفوري الأسبوع المقبل أمام القضاء للإدلاء بأقواله في الدعوى المقامة ضده من قبل طليقته أنجيلا بشارة بتهمة الإهمال بواجباته العائلية، وللتعهد بعدم التعرض لها.

ومن المقرر أن تستمع مفرزة جونية القضائية إلى رده على خلفية هذه الدعوى؛ استنادًا إلى المادة 501 من قانون العقوبات اللبناني.

وكان وكيلا السيدة بشارة المحاميان أشرف الموسوي وقاسم الضيقة، قد تقدما بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إثر فشل التسوية الرضائية بين كفوري وطليقته.

قال المحامي أشرف الموسوي وكيل بشارة: "بعدما توصلنا إلى خواتيم شبه نهائية، وعلى الرغم من تعالينا على الجراح بخصوص النفقات المالية المتوجبة على كفوري، وعلى الرغم من أنه تم استدراج بشارة للتضحية وتقديم الاعتذار، ولم أكن موافقا على هذا الأمر واعتبرته تسرعًا منها، ولكن في سبيل مصلحة الطفلتين، تمت التسوية، وكان موقف أنجيلا وجوابها واضحين أنه في سبيل مصلحة ابنتيها ستكون أوّل من يضحي، وبالفعل قمنا بتسوية رضائية.

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