سقطة جديدة لترامب.. وموجة سخرية

17 أغسطس 2019 - 12:26 م

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء في ولاية نيو هامبشير من رجل بسبب وزنه الزائد، بعدما ظن أنه من المحتجين، ليعلم لاحقًا بأنه لم يكن سوى أحد مؤيديه.

وفي التفاصيل أنّ ترامب رأى فرانك داوسون يلوح بقبضة يده بينما كان يقتاد مع محتجين إلى خارج المكان، وكان داوسون يرتدي قميصًا عليه عبارة "ترامب 2020"، لكن الرئيس ظن أنه أحد المعارضين.

وقال ترامب: "هذا شخص عنده مشكلة وزن خطيرة.. عد إلى البيت.. ابدأ تدريبات.. من فضلكم أخرجوه من هنا"، مضيفًا: "هذا الرجل لديه مشكلة أكبر مما لدي"، في تلميح إلى التقارير التي أثبتت أن للرئيس الأمريكي "مشاكل في الوزن".

وذكر مطلعون أن ترامب وعقب اكتشافه أن داوسون من مؤيديه، أجرى اتصالاً هاتفيًا به من الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من مانشستر إلى نيوجيرسي حيث يقضي عطلته.

وقال مسئول كبير إن "ترامب لم يتمكن من الاتصال بداوسون وترك له رسالة صوتية".

وظهر داوسون على شاشة قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، وقال، إنه "لم يشعر بضيق من سخرية ترامب من وزنه الزائد".