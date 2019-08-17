"ترامب" يفتح النار على رشيدة طليب

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ترامب

رشيدة طليب

يبدو أن مسلسل العنصرية والهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عضوات الكونجرس من أصول عربية وأفريقية لم تنته، حيث شن هجوما حادا على طلب النائبة، رشيدة طليب.

وكتب "ترامب" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعثت رشيدة طليب النائبة الأميركية برسالة إلى المسئولين الإسرائيليين أعربت فيها باستماتة عن رغبتها الشديدة في زيارة جدتها".

وأضاف: "تم منح الإذن على وجه السرعة، بالمقابل رفضت طليب قرار الموافقة بفظاظة، في إطار مخطط متكامل".

واستكمل: "إن الفائز الحقيقي الوحيد هنا هي جدة طليب لأنها لن تضطر لأن تراها!".

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