  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:47 م
بحث متقدم
نتنياهو

إلهان عمر تفضح أكاذيب «نتنياهو»

ارشيف

ذبح 3 فتيات انتقامًا للشرف.. خلال 48 ساعة

أحلام وتركي آل الشيخ

أحلام: هذا ما فعله معي تركي آل الشيخ

ميتشو

مفاجأة غير متوقعة بشأن تعاقد الزمالك مع «ميتشو»

محمد فوزي وهدي سلطان

تفاصيل تهديد محمد فوزى لشقيقته هدى سلطان بالقتل

بن سلمان

أول رد سعودي عن دور الإمارات في «أحداث عدن»

سعد لمجرد

سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بهذا الأمر

جنود

قصة العملية التي أنهت على «هتلر».. تفاصيل مثيرة

صلاح

فيفا يفاجئ صلاح بهذا الأمر

ترامب - أرشيفية

"ترامب" يفتح النار على رشيدة طليب

يارا نعوم تثير الجدل من الساحل الشمالي

الصفحة الأخيرة

يارا نعوم وعماد متعب
يارا نعوم وعماد متعب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نجل "أبوتريكة" ينشر صورة غريبة له مع"صلاح" تثير الجدل

#

«الأوقاف» تطلق قافلة دعوية للساحل الشمالي والعلمين

#

منة فضالى تشعل مواقع التواصل بالمايوه الأحمر

#

فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها

أثارت يارا نعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، جدلاً واسعًا، بعد مشاركتها صور لها من حفل جينيفر لوبيرز، الذي أقيم بالساحل الشمالي.

واعتادت "نعوم" بظهور لأزياء المميزة غير المألوفة التي تبرز رشاقتها وتناسق قوامها وهذا ما أكدته في أحدث ظهورها بحفل جينيفر لوبيز، الذي أقيم أمس بالساحل الشمالي في إحدى قرى العلمين الجديدة.

ظهرت يارا بإطلالة مثيرة برفقة زوجها عماد متعب وصديقتها إنجي وجدان، مرتدية بلوزة ذات أكمام مكشوفة قصيرة كشقت عن جزء من بطنها ونسقت معها تنورة قصيرة تصل إلى أعلى الركبة، كما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

واختارت  زوجة عماد متعب مكياجا ناعما يميل إلى الوانات النود، كما اعتمدت ترك خصلات شعرها البني منسدل على كتفيها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"
» فنان شهير يتعرض لصعقة كهربائية ويتم نقله للمستشفى
» يارا نعوم تثير الجدل من الساحل الشمالي
» بث مباشر.. التوقيع النهائى على وثائق المرحلة الانتقالية بالسودان
» وائل كفورى أمام القضاء.. بهذه التهمة
» بعد السخرية من وزنها.. فنانة شهيرة فى موقف محرج
» السيسي يحرج رئيس الوطنية للزراعات المحمية
» مقتل سيدة وأبنائها الستة بقصف جوى في سوريا
» تقتل توأمها.. بطريقة وحشية
» السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي
» السيسي: مشروع الصوب الزراعية تكفى احتياجات 20 مليون مصرى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية