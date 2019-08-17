» إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"

17 أغسطس 2019 - 02:48 م

دافع الإعلامي أحمد يونس، على الفنانة حلا شيحة، بسبب الهجوم التي تعرضت له الأخيرة، بعدما شاركت متابعيها على موقع "إنستجرام"، بعدة صورة جمعتها بأطفالها، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

نشر "يونس" عبر حسابه الشخصي، على موقع "تويتر"، تغريدة، كتب فيها: "حلا شيحة، نزلت صورة لها مع أولادها، يا نهار أزرق على كمية الناس اللي دخلوها جهنم وولعوا فيها وحددوا لها مكانها فين بالضبط، إحنا ما شاء الله خلاص وصلنا لمكان أعلى من ربنا سبحانه، أنتو عارفين المصيبة فين، إن كل واحد فينا لو ربنا كشف ستره عنه هنحفر حفرة وندفن نفسنا بالحيا دفن جماعي".

كانت "شيحة" قد نشرت عدة صور مع أطفالها، أوضحت من خلالها الأوقات السعيدة التي كانت تقضيها معهم، وعلقت كاتبة: "عيد سعيد للجميع من كندا، الاحتفال بعطلة العيد مع أطفالي، لا شيء يمكن مقارنته بذلك، لا شيء يشبه الأسرة، فعلى الرغم من أننا بعيدون في المسافة، إلا أننا قريبون من بعضنا البعض، فالذي يجمعنا هو الحب، أنا وهم سنبقى هكذا دائما".

يشار إلى أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.