  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
توتنهام ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري

مدير أعمال «هيفاء وهبي» يعلن عن «مفاجأة».. والأخيرة ترد

مرتضى منصور

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

أطباء

استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب

النائب العام

القبض على 3 فنانين وإحالتهم للجنايات

أرشيفية

أول تعليق سعودي على "اتفاق السودان"

فيليب مانهاوس

اعترافات صادمة لمهاجم مسجد النور بالنرويج

عمالة مصرية

تطورات جديدة.. 600 ألف مصري بالكويت في مهب الريح

مهاب مميش

مهاب مميش يغادر منصبه ويتولى مهمة جديدة

السعودية

رسميًا.. السعودية تعلن استهداف إحدى منشآتها الحيوية

مهاب مميش يغادر منصبه ويتولى مهمة جديدة

آخر الأخبار

مهاب مميش
مهاب مميش

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"مميش" يكشف مفاجأة جديدة عن "المنطقة الاقتصادية"

الرئيس

السيسي

مهاب مميش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش.

كما اصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين المهندس يحى زكى رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وتولى الفريق مهاب مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدًا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وسجلت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة حيث بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2018/2019 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغت 5.9 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 5.4 %، وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» مهاجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الإيطالي
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان
» مهاجم برشلونة يطير إلى المغرب
» أول تعليق سعودي على "اتفاق السودان"
» إيران تهدد بتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي
» رسميًا.. السعودية تعلن استهداف إحدى منشآتها الحيوية
» أرسنال يهزم بيرنلي بهدفي «أوباميانج» و«لاكازيت»
» استهداف حقل نفط شرق السعودية من قبل الحوثيين
» إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"
» فنان شهير يتعرض لصعقة كهربائية ويتم نقله للمستشفى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية