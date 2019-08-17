مهاب مميش يغادر منصبه ويتولى مهمة جديدة

17 أغسطس 2019 - 04:02 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش.

كما اصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين المهندس يحى زكى رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وتولى الفريق مهاب مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدًا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وسجلت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة حيث بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2018/2019 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغت 5.9 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 5.4 %، وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع.